Исмагулов — о поражении от Царукяна: я был сам не свой, возможно, надо было сняться с боя

Казахстанский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов высказался о поражении от Армана Царукяна на турнире UFC Vegas 66.



«Я был сам не свой. К сожалению, болезнь не дала мне нормально восстановиться и выступить. Возможно, надо было сняться с боя. Было тяжело, но бойцовский характер не позволил этого сделать. Однако никаких оправданий не ищу — я вышел и дрался, был готов победить, но, к сожалению, бой проигран.



Да, я не пожал руку, но это не проявление неуважения. Просто не люблю проигрывать и был расстроен. Затем я поздравил Армана. Только уважение — он хороший спортсмен, показывает хороший результат. Я знаю себя и свой уровень, но самоуверенность сыграла не в мою пользу. Возможно, стоило сняться», — сказал Исмагулов на видео в социальных сетях.