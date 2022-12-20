Исмагулов — о поражении от Царукяна: я был сам не свой, возможно, надо было сняться с боя

Казахстанский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов высказался о поражении от Армана Царукяна на турнире UFC Vegas 66.
«Я был сам не свой. К сожалению, болезнь не дала мне нормально восстановиться и выступить. Возможно, надо было сняться с боя. Было тяжело, но бойцовский характер не позволил этого сделать. Однако никаких оправданий не ищу — я вышел и дрался, был готов победить, но, к сожалению, бой проигран.
Да, я не пожал руку, но это не проявление неуважения. Просто не люблю проигрывать и был расстроен. Затем я поздравил Армана. Только уважение — он хороший спортсмен, показывает хороший результат. Я знаю себя и свой уровень, но самоуверенность сыграла не в мою пользу. Возможно, стоило сняться», — сказал Исмагулов на видео в социальных сетях.
- 20 декабря 2022
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