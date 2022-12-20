Сауль Альварес назвал соперника, с которым хочет подраться после возвращения на ринг

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль «Канело» Альварес рассказал, что хотел бы провести следующий поединок с британцем Джоном Райдером.
«Было бы интересно подраться с Райдером в Лондоне, потому что он оттуда. Это был бы очень большой бой. Но мы ещё не говорили об этом и не вели никаких переговоров с командой соперника. Я сосредоточен на реабилитации после травмы руки. Посмотрим, как буду себя чувствовать в январе. Врач перед приездом в Мексику осмотрел мою руку и сказал, что всё в порядке и я могу начать ей бить. Если вместо Райдера будет кто-то другой — я не против», — приводит слова Канело BoxingScene.
На данный момент Альварес восстанавливается после операции на левом запястье. Ранее он заявлял, что планирует вернуться на ринг в мае 2023 года.
Канело показал последствия операции после боя с Головкиным:
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