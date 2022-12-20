Бивол объяснил, в чём Бетербиев превосходит Ярда
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Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол считает, что его соотечественник Артур Бетербиев будет фаворитом в предстоящем поединке с Энтони Ярдом.
«Это хороший бой. Ярд выглядит мощным, но, конечно, у Бетербиева намного больше опыта в любителях, и он хорош в профессионалах. Это будет интересный поединок, и, на мой взгляд, Бетербиев более опытен и у него больше навыков. Приеду ли в Англию, чтобы посмотреть бой? Думаю, я буду занят в тот момент. Надеюсь, что тогда я уже начну подготовку к новому поединку», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Поединок российского боксёра Артура Бетербиева с Энтони Ярдом состоится в Лондоне 28 января.
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