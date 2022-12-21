Тони Беллью назвал фаворита в возможном бою Бивола с Бетербиевым

Британский ветеран бокса Тони Беллью поделился мнением о возможном поединке за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между российскими боксёрами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.



«Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев — лучшие бойцы планеты в полутяжёлой весовой категории. Теперь им необходимо выяснить, кто номер один. Навыки Бивола или тяжёлые руки Бетербиева? Есть очень много вопросов по этому бою. На данном этапе я отдам предпочтение Биволу, но мне было бы интересно увидеть, что будет, если Бетербиев сможет доносить свои удары», — приводит слова Беллью издание DAZN.



Дмитрий Бивол — чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super, Артур Бетербиев владеет поясами WBC, WBO и IBF.

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