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Алекс Перейра — боец года по версии MMA Junkie

Алекс Перейра — боец года по версии MMA Junkie
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Бразильский боец смешанных единоборств, действующий обладатель титула чемпиона UFC в среднем весе Алекс Перейра признан лучшим бойцом уходящего года по версии популярного издания MMA Junkie.

В 2022 году на счету Алекса Перейры три поединка.

В марте бразилец одолел единогласным решением судей Бруно Силву. В июле Перейра провёл бой с американцем Шоном Стриклендом в рамках турнира UFC 276. Поединок завершился победой Алекса нокаутом в первом раунде.

В ноябре Алекс Перейра встретился с Исраэлем Адесаньей в титульном поединке за чемпионский пояс UFC в среднем весе. Бой завершился победой бразильца техническим нокаутом в пятом раунде.

Всего у Перейры восемь поединков в профессиональных смешанных единоборствах и семь побед в них.

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