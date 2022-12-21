Алекс Перейра — боец года по версии MMA Junkie

Бразильский боец смешанных единоборств, действующий обладатель титула чемпиона UFC в среднем весе Алекс Перейра признан лучшим бойцом уходящего года по версии популярного издания MMA Junkie.



В 2022 году на счету Алекса Перейры три поединка.



В марте бразилец одолел единогласным решением судей Бруно Силву. В июле Перейра провёл бой с американцем Шоном Стриклендом в рамках турнира UFC 276. Поединок завершился победой Алекса нокаутом в первом раунде.



В ноябре Алекс Перейра встретился с Исраэлем Адесаньей в титульном поединке за чемпионский пояс UFC в среднем весе. Бой завершился победой бразильца техническим нокаутом в пятом раунде.



Всего у Перейры восемь поединков в профессиональных смешанных единоборствах и семь побед в них.

Новость по теме Соннен сообщил, что Алекс Перейра хочет перейти в полутяжёлый вес