«Бой пройдёт совсем по-другому». Исмагулов — о возможном реванше с Царукяном

Казахстанский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов высказался по поводу возможного боя-реванша с Арманом Царукяном.

«В 2023 году если будет второй шанс, то я уверен, что бой пройдёт совсем по-другому. Я знаю себя, я знаю свой уровень, я по-прежнему уверен в себе. Здесь, конечно, самоуверенность моя сыграла чуть не в мою пользу. Возможно, надо было сняться, но никаких оправданий: бой проигран. Да, упал, но я обычный человек, я обычный спортсмен: упал, встряхнулся, пошёл дальше. Таков наш вид спорта, спортсмены прославляют свой народ. Да, я действительно хотел показать, что есть такой народ, маленький народ, но с большой историей. Но у меня ещё будет возможность. Сейчас Саят что-то решает, поэтому посмотрим, как всё дальше сложится. Мы идём дальше. Всех обнял, всем рахмет за поддержку!» — написал Исмагулов в социальных сетях.

Наших бьют в любом случае. Все бои между россиянами в UFC: