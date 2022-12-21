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Брайс Митчелл хочет завершить карьеру после поражения в бою с Топурией

Брайс Митчелл хочет завершить карьеру после поражения в бою с Топурией
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Американский боец смешанных единоборств Брайс Митчелл, выступающий в полулёгком дивизионе UFC, рассказал о том, что он хочет завершить карьеру после поражения в бою с представителем Испании Илией Топурией.

«Я просто чувствую… наверное, сожаление. Просто знаю, что мог выступить лучше. Сейчас мне настолько больно, что не думаю, что стоит продолжать драться.

Хочу бросить ММА и каждую долю внимания, которую тратил на этот спорт ежедневно, направить на что-то другое. Чему быть, того не миновать, я просто собираюсь жить дальше», — сказал Митчелл в социальных сетях.

Ранее британский проспект лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт высказался по поводу возможного поединка с Топурией.

Топурию затравили на пресс-конференции. Но в октагоне он заткнул всех Топурию затравили на пресс-конференции. Но в октагоне он заткнул всех
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