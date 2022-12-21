Оливейра: если Махачев сможет совершить тейкдаун, Волкановски будет нечего ловить

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра высказался по поводу предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.
«Если Ислам сможет сократить дистанцию и совершить тейкдаун, Волкановски будет нечего ловить. Но Алекс здорово защищается от тейкдаунов, у него сильные руки. Если он будет двигаться и держать дистанцию, он сможет удивить Ислама. Вопрос в том, кто лучше выполнит свой план на бой», — приводит слова Оливейры Super Lutas.
Напомним, Чарльз Оливейра в своём последнем поединке на турнире UFC 280 уступил Махачеву и лишился чемпионского пояса в лёгком весе. Поединок завершился во втором раунде, Ислам заставил сдаться своего соперника после удушающего приёма. Для Махачева это 11-я победа кряду, Оливейра же потерпел девятое поражение в UFC.
Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280:
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