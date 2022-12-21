Арман Царукян показал актуальную физическую форму. Фото

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фотографиями.
Фото: Из личного архива Армана Царукяна
Фото: Из личного архива Армана Царукяна
Напомним, Царукян выступает в UFC с 2019 года. За это время он потерпел всего два поражения в промоушене Даны Уайта: сначала уступил звёздному соотечественнику Исламу Махачеву, а потом – Матеушу Гамроту, представляющему Польшу. В последнем поединке, который проходил на UFC Vegas 66, Арман встречался с соотечественником Дамиром Исмагуловым. Бой продлился все три раунда и дошёл до судейского решения. Рефери единогласным решением отдали победу Царукяну (30-27, 30-27, 30-27).
Наших бьют в любом случае. Все бои между россиянами в UFC:
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