Арман Царукян показал актуальную физическую форму. Фото

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фотографиями.

Фото: Из личного архива Армана Царукяна

Фото: Из личного архива Армана Царукяна

Напомним, Царукян выступает в UFC с 2019 года. За это время он потерпел всего два поражения в промоушене Даны Уайта: сначала уступил звёздному соотечественнику Исламу Махачеву, а потом – Матеушу Гамроту, представляющему Польшу. В последнем поединке, который проходил на UFC Vegas 66, Арман встречался с соотечественником Дамиром Исмагуловым. Бой продлился все три раунда и дошёл до судейского решения. Рефери единогласным решением отдали победу Царукяну (30-27, 30-27, 30-27).

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