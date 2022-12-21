Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик не выступит на совместном турнире Hardcore и американских лиг, который запланирован на 25 декабря. Изначально было запланировано, что боец выйдет в ринг в главном событии, поединке с Сауло Кавалари.

Напомним, бой Дацика и Павла Шульского состоялся 16 декабря в рамках основного карда турнира по смешанным единоборствам «Бойцовский клуб РЕН ТВ».Поединок продлился все три раунда и завершился победой Вячеслава единогласным решением судей.



Ранее, 10 декабря, Дацик сражался с соотечественником Ильясом Якубовым на турнире «Нашего дела». В этом бою Вячеслав потерпел поражение единогласным решением судей.

Дацик высказался о Якубове после того, как проиграл ему: