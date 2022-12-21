Исмаилов: Никулин фанатеет от идеи оказаться со мной в ринге

Российский боец ММА Магомед Исмаилов высказался по поводу звезды поп-ММА Тимура Никулина на пресс-конференции Hardcore перед турниром, который пройдёт 25 декабря на «ЦСКА Арене» в Москве.

Напомним, 25 января в Москве лучшие бойцы промоушена Hardcore выйдут на ринг против чемпионов своих лиг из США.

«Мне приятно видеть Тимура. Вот так выглядит мой главный фанат. Причёска, уголки бороды. Поэтому он так стремится со мной оказаться в ринге. Ему неважно, что там произойдёт, как ему будет больно. Он просто фанатеет от этой идеи», — сказал Исмаилов.

Исмаилов в своём последнем бою победил соотечественника Александра Шлеменко.

Мага Исмаилов показал историю дружбы с Магомедом Анкалаевым: