Никулин обратился к Исмаилову на пресс-конференции Hardcore

Российская поп-звезда ММА Тимур Никулин обратился к бойцу смешанных единоборств Магомеду Исмаилову на пресс-конференции Hardcore перед турниром, который пройдёт 25 декабря на «ЦСКА Арене» в Москве.

«Насчёт того, что я фанат, – это Магомед прав. Я давно понимал, что это будет мой следующий соперник, у которого я выиграю и отправлю на пенсию. В этом вы правы, дедушка Мага. Но вы не забывайте, что часики тикают и ваше время уже пришло. Документы уже отправлены. Вы везде проигрываете, вы нигде не тянете. Вы как «Запорожец» против нового «Макларена». Вы уже история! Вы были чемпионом во времена динозавров. Но сейчас новая эра – эра Тимура Никулина. Вы слишком медленный для меня. Не надо соскакивать, вы меня боитесь, вы чувствуете смерть», — сказал Никулин.