Емельяненко: дьявол опасен тогда, когда ему удаётся убедить нас в том, что его нет

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал новый пост в своих социальных сетях, в котором несколько перефразировал цитату французского поэта Шарля Бодлера о дьяволе.
«Дьявол опасен не тогда, когда он появляется и пугает нас, а тогда, когда ему удаётся убедить нас, что его не существует», – сказал Александр.
В рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который прошёл 16 декабря, Александр Емельяненко проиграл раздельным решением судей блогеру и представителю поп-ММА Святославу Коваленко.
В предыдущем бою Александр Емельяненко проиграл Вячеславу Дацику нокаутом.
Ранее Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, высказался по поводу возможных поединков с Мурадом Легендой и Андреем Черкасовым.
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