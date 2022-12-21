Емельяненко: дьявол опасен тогда, когда ему удаётся убедить нас в том, что его нет

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал новый пост в своих социальных сетях, в котором несколько перефразировал цитату французского поэта Шарля Бодлера о дьяволе.

«Дьявол опасен не тогда, когда он появляется и пугает нас, а тогда, когда ему удаётся убедить нас, что его не существует», – сказал Александр.

В рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который прошёл 16 декабря, Александр Емельяненко проиграл раздельным решением судей блогеру и представителю поп-ММА Святославу Коваленко.



В предыдущем бою Александр Емельяненко проиграл Вячеславу Дацику нокаутом.

Ранее Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, высказался по поводу возможных поединков с Мурадом Легендой и Андреем Черкасовым.