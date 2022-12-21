Менеджер А. Емельяненко высказался о возможных боях с Мурадом Легендой и Черкасовым

Никита Бурчак, менеджер известного российского бойца Александра Емельяненко, высказался по поводу возможных поединков с Мурадом Легендой и Андреем Черкасовым.
«Никита Джигурда относительно России сделал куда больше, чем какой-то там Черкасов и, прости господи, Мурад. Во-первых, Джигурда – народный артист, во-вторых, мы говорим о теоретическом бое. Даже не бое, а некоем выставочном спарринге, что ли…Джигурда более достоин боя с Сашей, нежели Черкасов. А Мурад – подавно. Я по-прежнему не знаю, кто такой этот Черкасов», – приводит слова Бурчака Metaratings.
Напомним, в своём последнем поединке, который состоялся 16 декабря в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», Александр Емельяненко уступил раздельным решением судей блогеру и представителю поп-ММА Святославу Коваленко. До этого российский ветеран единоборств проиграл нокаутом Вячеславу Дацику.
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