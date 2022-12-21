О’Мэлли рассказал, над каким аспектом в боях он сейчас работает больше всего

Американский боец смешанных единоборств, первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли рассказал, что он готовится сразиться с победителем пары Алджамейн Стерлинг – Генри Сехудо, и поэтому работает над грэпплингом.

«Я тренируюсь и становлюсь сильнее. Знаю, что мне нужно улучшать свой грэпплинг, независимо от того, с кем я буду драться позже. Они оба очень хороши в грэпплинге, так что я не против подождать.

Сейчас весь тренировочный процесс выстроен вокруг грэпплинга. Это то, над чем мы работаем больше всего.

Как пройдёт их бой? Мне кажется, что Алджо заставит Генри сдаться. Кто знает, насколько серьёзно тренировался Сехудо. Последние несколько лет он явно был не в лучшей форме. Каждый раз, когда его видели на боях, он выглядел толстым и пьяным, так что я не знаю… думаю, Алджо задушит его», — приводит слова О'Мэлли MMA News.

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