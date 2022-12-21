Промоутер Ломаченко высказался об организации боя с Хэйни

Боб Арум, промоутер бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 KO), высказался об организации поединка с абсолютным чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг) американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO).

«Вчера мы встретились с Биллом Хэйни, отцом Дэвина, который затем присоединился к нам. Его следующий бой будет против Ломаченко. Прямо сейчас мы работаем над тем, чтобы определить дату и место проведения.

Выиграет Дэвин или проиграет, но он станет движущей силой в боксе. Он невероятный парень и отличный боец. Мне нравится наблюдать за тем, как он заботится о себе и как он дерётся. Его поединок с Ломаченко будет интересным», – сказал Арум в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

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