Макгрегор назвал «камбэк года» в UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор высказался в социальных сетях о титульном реванше в полусреднем весе (до 77 кг) между нигерийцем Камару Усманом и британцем Леоном Эдвардсом, состоявшемся в августе на UFC 278.

Напомним, Эдвардс, уступая на карточках судей, нокаутировал Усмана в пятом раунде, став новым чемпионом организации.

«Перестаньте называть это «камбэком года». Это победитель всего! Комментарии, бой, удар, нокаут и речь после боя [цитирует Эдвардса]: «Pound-for-pound, хэд-шот. Мёртв!» – написал Макгрегор.

Ранее экс-чемпион UFC, а ныне комментатор Даниэль Кормье заявил, что следующим соперником Эдвардса должен стать американец Белал Мухаммад.