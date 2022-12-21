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Соннен назвал приоритетного соперника для Пимблетта — это экс-претендент на титул

Соннен назвал приоритетного соперника для Пимблетта — это экс-претендент на титул
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Двукратный претендент на титул UFC, американский ветеран Чейл Соннен назвал, по его мнению, приоритетного соперника для британского проспекта лёгкого веса (до 70 кг) Пэдди Пимблетта.

«Если вы собираетесь сделать шаг вперёд, и этот шаг такой же большой, как и [Ренато] Мойкано, и вы, вполне возможно, имеете шансы оступиться, то давайте предложим что-нибудь более престижное.

И здесь бы я поставил Джастина Гэтжи. Я не против такой идеи. Пэдди Пимблетт против Джастина Гэтжи – это вполне возможный бой. Джастину он бы понравился. И я не думаю, что Пэдди был бы против», – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Ранее экс-чемпион UFC Даниэль Кормье раскритиковал судейство в последнем бою Пимблетта.

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