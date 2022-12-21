Джо Роган отреагировал на решение США обменять Грайнер, а не Уилана

Звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался об обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.
«Выяснилось, что Россия предлагала варианты. Они предлагали Пола Уилана, пехотинца, и баскетболистку. Предполагалось, что это будет обмен один на один, то есть вы могли выбирать.
В это же самое время ведущие российские пропагандисты продвигают нарратив, чтобы навредить Байдену обменом Бриттни Грайнер на Виктора Бута, и ложно утверждают, что Россия не принимала решение предотвратить освобождение Уиллана, а не Грайнер», – сказал Роган в рамках выпуска своего подкаста.
Пол Уилан – американский морской пехотинец, осуждённый в России по обвинению в шпионаже.
ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута:
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