Кормье назвал лучшие бои для Джонса в тяжёлом весе UFC — Павлович в списке

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор, американец Даниэль Кормье назвал, по его мнению, лучшие бои в тяжёлом весе (до 120 кг) для звезды организации и соотечественника Джона Джонса.

«Есть несколько боёв, в которых он мог бы принять участие, и это Фрэнсис Нганну, Сириль Ган и Кёртис Блэйдс. Хотя даже не он, а [Сергей] Павлович, учитывая, что он сделал с Таем Туивасой недавно.

Для Джонса есть опасные бои. Если оглянуться на его карьеру, то можно увидеть, что у него возникали проблемы с крупными парнями. Так что это будет весело. У него есть несколько хороших матчей. И я считаю, что он справится», – сказал Кормье в подкасте MMA on SiriusXM.

Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277: