Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье назвал лучшие бои для Джонса в тяжёлом весе UFC — Павлович в списке

Кормье назвал лучшие бои для Джонса в тяжёлом весе UFC — Павлович в списке
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор, американец Даниэль Кормье назвал, по его мнению, лучшие бои в тяжёлом весе (до 120 кг) для звезды организации и соотечественника Джона Джонса.

«Есть несколько боёв, в которых он мог бы принять участие, и это Фрэнсис Нганну, Сириль Ган и Кёртис Блэйдс. Хотя даже не он, а [Сергей] Павлович, учитывая, что он сделал с Таем Туивасой недавно.

Для Джонса есть опасные бои. Если оглянуться на его карьеру, то можно увидеть, что у него возникали проблемы с крупными парнями. Так что это будет весело. У него есть несколько хороших матчей. И я считаю, что он справится», – сказал Кормье в подкасте MMA on SiriusXM.

Новость по теме
«Судейство превратилось в посмешище». Кормье – о вердикте в бою Пимблетта и Гордона
Кого бросят на растерзание Павловичу? Русскому богатырю нет разницы, кого вырубать Кого бросят на растерзание Павловичу? Русскому богатырю нет разницы, кого вырубать

Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022