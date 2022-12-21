Чемпион мира Марк Петровский одержал вторую победу в профессионалах

Чемпион мира в любителях, российский боксёр супертяжёлого веса Марк Петровский (2-0, 2 KO) одержал вторую победу на профессиональном ринге.
Соперником 23-летнего россиянина стал 30-летний представитель Узбекистана Ахмад Мамаджанов (3-4-1, КО 3). Поединок, состоявшийся в рамках боксёрского шоу в Москве, завершился техническим нокаутом в первом раунде.
«Всего один раунд… Но до этого было проделано много работы, было много переживаний. И, если честно, от переживаний устаёшь даже больше, чем от тренировок.
Продышался я на тренировках. А в поединке с Ахмадом я почувствовал, что мне удалось хорошо попасть, поэтому решил развить эту атаку, я послушал угол. Но думал, что поединок продлится подольше. Я видел бои своего оппонента, это стойкий боксёр, он держит удары. С каждым боем должна расти оппозиция, тогда будет расти и мой уровень», – приводит слова бойца пресс-служба Федерации бокса России.
- 21 декабря 2022
-
22:00
-
21:30
-
21:02
-
20:54
-
20:40
-
20:11
-
20:00
-
19:56
-
18:45
-
18:01
-
16:29
-
15:28
-
15:20
-
15:07
-
15:04
-
14:44
-
14:27
-
13:22
-
13:18
-
13:14
-
13:12
-
13:07
-
12:33
-
11:48
-
11:14
-
10:58
-
10:54
-
10:47
-
10:12
-
10:07
-
00:51
-
00:05
- 20 декабря 2022
-
23:27
-
23:21
-
22:29