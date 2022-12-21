Чемпион мира Марк Петровский одержал вторую победу в профессионалах

Чемпион мира в любителях, российский боксёр супертяжёлого веса Марк Петровский (2-0, 2 KO) одержал вторую победу на профессиональном ринге.

Соперником 23-летнего россиянина стал 30-летний представитель Узбекистана Ахмад Мамаджанов (3-4-1, КО 3). Поединок, состоявшийся в рамках боксёрского шоу в Москве, завершился техническим нокаутом в первом раунде.

«Всего один раунд… Но до этого было проделано много работы, было много переживаний. И, если честно, от переживаний устаёшь даже больше, чем от тренировок.

Продышался я на тренировках. А в поединке с Ахмадом я почувствовал, что мне удалось хорошо попасть, поэтому решил развить эту атаку, я послушал угол. Но думал, что поединок продлится подольше. Я видел бои своего оппонента, это стойкий боксёр, он держит удары. С каждым боем должна расти оппозиция, тогда будет расти и мой уровень», – приводит слова бойца пресс-служба Федерации бокса России.