«Он дерётся как болван». Царукян объяснил, почему не считает Чендлера опасным соперником
Поделиться
Рейтинговый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян высказался о бывшем претенденте на титул организации, американском ветеране Майкле Чендлере.
«Чендлер не представляет опасности. Он бы ничего не сделал с Исламом [Махачевым]. Он заряжается на удар как бык в первых двух раундах. Посмотрите его бой с [Джастином] Гэтжи, он дрался как болван. Ты борец. Зачем ты дерёшься в стойке?
Он поднимает соперника, бросает его и даже не захватывает контроль. Зачем ты тогда его хватал? И бросал через плечо… Вы называете его борцом? Если вы хватаете соперника, то должны выйти на позицию. Никакой логики», – сказал Царукян в интервью Red Corner MMA.
Ислам Махачев пробует себя в спортивной гимнастике:
Комментарии
- 21 декабря 2022
-
23:08
-
22:12
-
22:00
-
21:30
-
21:02
-
20:54
-
20:40
-
20:11
-
20:00
-
19:56
-
18:45
-
18:01
-
16:29
-
15:28
-
15:20
-
15:07
-
15:04
-
14:44
-
14:27
-
13:22
-
13:18
-
13:14
-
13:12
-
13:07
-
12:33
-
11:48
-
11:14
-
10:58
-
10:54
-
10:47
-
10:12
-
10:07
-
00:51
-
00:05
- 20 декабря 2022
-
23:27
Партнерский контент