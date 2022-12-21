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«Он дерётся как болван». Царукян объяснил, почему не считает Чендлера опасным соперником

«Он дерётся как болван». Царукян объяснил, почему не считает Чендлера опасным соперником
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Рейтинговый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян высказался о бывшем претенденте на титул организации, американском ветеране Майкле Чендлере.

«Чендлер не представляет опасности. Он бы ничего не сделал с Исламом [Махачевым]. Он заряжается на удар как бык в первых двух раундах. Посмотрите его бой с [Джастином] Гэтжи, он дрался как болван. Ты борец. Зачем ты дерёшься в стойке?

Он поднимает соперника, бросает его и даже не захватывает контроль. Зачем ты тогда его хватал? И бросал через плечо… Вы называете его борцом? Если вы хватаете соперника, то должны выйти на позицию. Никакой логики», – сказал Царукян в интервью Red Corner MMA.

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