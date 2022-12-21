Дочери Флойда Мейвезера вынесли приговор за вооружённое нападение

Айянна Мейвезер, дочка бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера, приговорена к шести годам условно за нанесение ножевых ранений, сообщает издание BJ Penn.
Напомним, в 2020 году 20-летняя Айянна была арестована за вооружённое нападение в штате Техас на 35-летнюю женщину по имени Лапаттра Лашай Джейкобс, избежавшую тяжёлых травм. Инцидент произошёл в доме звёздного рэпера NBA YoungBoy.
Примечательно, что Мейвезер, отрицавшая отношения с музыкантом, вступила в перепалку с Джейкобс, являющейся одной из матерей нескольких детей YoungBoy. Ожидается, что в случае отсутствия повторных инцидентов судимость будет удалена из личного дела дочери знаменитого боксёра после окончания условного срока.
Самые большие выигрыши Мейвезера на ставках:
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