Соннен: Джонсу нужен бой в UFC. Макгрегор хочет бой в UFC. И это большая разница

Двукратный претендент на титул UFC, американский ветеран Чейл Соннен высказался об ожидаемом возвращении звезды организации и соотечественника Джона Джонса, а также объяснил, почему его положение отличается от положения ирландца Конора Макгрегора.

«Я считаю, что у них довольно разные ситуации, не так ли? Джон Джонс – боец, дерущийся ради денег. Он уже давно не выступал, ему нужен приз и нужен бой. Конор Макгрегор хочет бой. И я считаю, что это существенная разница», – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Напомним, Джонс не выступал с февраля 2020 года, когда на турнире UFC 247 победил единогласным судейским решением соотечественника Доминика Рейеса. Чемпионский бой стал для него 13-м в карьере.

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