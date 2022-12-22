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Генри Сехудо дал совет Адесанье перед реваншем с Перейрой

Генри Сехудо дал совет Адесанье перед реваншем с Перейрой
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо считает, что новозеландский средневес Исраэль Адесанья не должен соглашаться на незамедлительный реванш с бразильцем Алексом Перейрой, которому он досрочно уступил в ноябре на UFC 283.

«Исраэлю нужно стать лучше. Ему нужно прибавить в грэпплинге и борьбе. На месте Роберта Уиттакера я бы наступил Алексу Перейре на пятки. И я бы устроил сцену. Просил о бое, вызывал бы его…

Как по мне, Роберт Уиттакер способен побить Перейру. Из-за стилей. Роберт способен повалить его, он является более стратегическим бойцом. Он больше двигается от сетки. Дайте этим ребятам устроить войну», – сказал Сехудо в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в Российском университете спецназа в Чечне:

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