Шон О’Мэлли: все думают, что Яна ограбили судьи, но они не смотрели бой Пимблетта

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли высказался о судействе в поединке между Пэдди Пимблеттом и Джаредом Гордоном, который прошёл на турнире UFC 282.
Пимблетт одержал победу единогласным решением судей, что вызвало много споров.
«Я пересматривал свой бой с Яном. Я не судья, но если подсчитывать общий урон, нанесённый сопернику, то, думаю, решение было верным. Я знаю, что все считают это ограблением Петра Яна, но они просто не смотрели бой Пимблетта.
Обычно мне плевать, я просто сижу и смотрю. Но здесь мне было интересно, я считал, что Пэдди проиграл. Я даже сказал приятелю, что победу всё равно отдадут Пимблетту. Это было действительно очень странно. Пэдди пропустил много тяжёлых ударов и, на мой взгляд, он проиграл», — сказал О’Мэлли в разговоре с Майклом Биспингом на его YouTube-канале.
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