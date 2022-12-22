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«Приятно было узнать, что он тоже мой фанат». Емельяненко опубликовал пост про Месси

«Приятно было узнать, что он тоже мой фанат». Емельяненко опубликовал пост про Месси
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал новый пост в своих социальных сетях, в котором пошутил про лидера сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси.

«В финале чемпионата мира по футболу болел за Аргентину и за Месси! Приятно было узнать, что он тоже мой фанат», — написал Емельяненко.

В рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который прошёл 16 декабря, Александр Емельяненко проиграл раздельным решением судей блогеру и представителю поп-ММА Святославу Коваленко.

В предыдущем бою Александр Емельяненко проиграл Вячеславу Дацику нокаутом.

Ранее Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, высказался по поводу возможных поединков с Мурадом Легендой и Андреем Черкасовым.

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