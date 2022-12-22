Анкалаев: перед боем с Блаховичем у меня был самый плохой лагерь в жизни

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев пожаловался на то, что провёл худший тренировочный лагерь в жизни перед боем с Яном Блаховичем.
«Мы сделали максимум из того, что могли. Да, поединок получился не слишком ярким, но мы добились победы, а судьи решили мне её не отдавать, дали ничью.
Я чувствовал, что сделал достаточно для победы, но решение было за судьями, с этим ничего не поделаешь.
Конечно, обидно, но перед этим боем был, можно сказать, самый плохой лагерь в моей жизни. Было много травм, но мы согласились, выступили и, я думаю, сделали достаточно, чтобы мою руку подняли.
Это поражение меня только разбудило. Теперь ещё больше хочу доказать, что я лучший. И, я думаю, в скором времени мы заберём этот пояс», — сказал Анкалаев на YouTube-канале «Новости ННТ».
Служил в армии, отказал Фёдору. Что нужно знать о Магомеде Анкалаеве:
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