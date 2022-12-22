Источник: Коста получал $ 70 тыс. за бой и ещё столько же за победу
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Журналист Алекс Бехунин раскрыл размер заработной платы бразильского бойца смешанных единоборств Пауло Косты, выступающего в средней весовой категории UFC.
«Контракт Пауло Косты предусматривал базовую зарплату в размере $ 70 тыс. и бонус в те же $ 70 тыс. в случае победы. И вы удивлены, что он отказался от боя с Уиттакером?» — написал журналист в своих социальных сетях.
Ранее Коста рассказал, что отказался от нового контракта с UFC, в результате чего сорвался его поединок с Робертом Уиттакером на турнире UFC 284 в Австралии. Причиной отказа стали финансовые условия соглашения.
Свой последний бой в рамках промоушена Коста провёл на UFC 278 в августе. Бразилец одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом Люком Рокхолдом.
Новость по теме«UFC не должны быть такими мелочными». Коста рассказал, почему сорвался бой с Уиттакером
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