Фёдору Емельяненко и Вадиму Немкову одобрили визы в США
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Российским бойцам Bellator Фёдору Емельяненко и Вадиму Немкову, а также Роману Копылову, выступающему в UFC, одобрили визы в США.
Фёдор Емельяненко выступит на турнире по смешанным единоборствам Bellator 290, который пройдёт 5 февраля в Инглвуде, Калифорния. Его соперником станет американец Райан Бейдер, которому россиянин уже проигрывал в 2019 году.
Вадим Немков является действующим чемпионом Bellator в полутяжёлом весе. На турнире Bellator 290 он проведёт очередную защиту титула в поединке с кубинским бойцом Йоэлем Ромеро.
Роман Копылов должен провести свой следующий бой в рамках турнира UFC Vegas 67, который состоится 15 января в Лас-Вегасе. Соперником российского бойца станет американец Пунахеле Сориано.
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