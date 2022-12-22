Соннен раскритиковал выбор места проведения титульного боя Махачева с Волкановски

Бывший боец смешанных единоборств, ныне известный аналитик Чейл Соннен высказался о решении провести бой Ислама Махачева с Алексом Волкановски в австралийском городе Перт.



«Если говорить о бое Махачева с Волкановски, то вы же не путешественник по миру, Перт просто отвратителен. Вы ни за что не захотите отправиться туда просто так. В UFC просто делают вид, что в Перте должны быть большие поединки. Если вы устраиваете крупный бой, то делаете его в Лас-Вегасе. А Перт — странный выбор для такого большого события. Перт — странный выбор для чего угодно большого», — приводит слова Соннена Sportskeeda.



Титульный бой между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски за чемпионский пояс в лёгком весе UFC пройдёт в ночь на 12 февраля 2023 года в Перте в рамках турнира UFC 284.