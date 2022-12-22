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Экс-чемпион мира сделал прогноз на бой Фьюри с Усиком

Экс-чемпион мира сделал прогноз на бой Фьюри с Усиком
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Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Джонни Нельсон высказался о том, кто станет победителем в потенциальном поединке между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

«Я думаю, что победит Тайсон Фьюри. Он слишком большой и сильный, а также он очень умён и на ринге, и за его пределами. Трэш-ток ему не нужен, потому что многое будет теряться при переводе и Усик просто может не почувствовать. Но ведь бой проходит не только на ринге. Важна и подготовка к нему, ментальная в том числе.

Фьюри — большой, но при этом разносторонний боксёр. Усику предстоит доказать, что он может уронить Тайсона, но я здесь ставлю на Тайсона», — цитирует Нельсона Sky Sports.

Ранее сообщалось, что бой Фьюри и Усика может состояться в начале 2023 года.

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