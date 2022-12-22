Экс-чемпион мира сделал прогноз на бой Фьюри с Усиком

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Джонни Нельсон высказался о том, кто станет победителем в потенциальном поединке между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.



«Я думаю, что победит Тайсон Фьюри. Он слишком большой и сильный, а также он очень умён и на ринге, и за его пределами. Трэш-ток ему не нужен, потому что многое будет теряться при переводе и Усик просто может не почувствовать. Но ведь бой проходит не только на ринге. Важна и подготовка к нему, ментальная в том числе.



Фьюри — большой, но при этом разносторонний боксёр. Усику предстоит доказать, что он может уронить Тайсона, но я здесь ставлю на Тайсона», — цитирует Нельсона Sky Sports.



Ранее сообщалось, что бой Фьюри и Усика может состояться в начале 2023 года.