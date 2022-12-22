Тренер Нганну: в 2023 году будет новая версия Фрэнсиса
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Тренер действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну Дьюи Купер заявил, что его подопечный в 2023 году предстанет лучшей версией себя.
«В 2023 году мы вернёмся. Новая версия Фрэнсиса Нганну будет лучше той, что вы видели в последний раз. Это будет нечто грандиозное, уверен. Мы ожидаем, что в новом году Фрэнсис будет лучше, сильнее и атлетичнее. Нас ждут большие свершения», — рассказал тренер в разговоре с журналистом Гарри Кеттлом.
Свой последний поединок в UFC Нганну провёл в январе 2022 года и одержал победу над Сирилем Ганом, защитив титул чемпиона. Всего на счету бойца 17 побед при трёх поражениях в профессиональных смешанных единоборствах.
Ожидается, что в новом году Нганну проведёт бой с Джоном Джонсом.
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