Коста подробно рассказал о провалившихся переговорах с UFC о новом контракте

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста объяснил решение отказаться от поединка с Робертом Уиттакером и рассказал о неудачных переговорах с UFC о новом контракте.



«Я выставил свои условия перед боем с Уиттакером. Сказал, что не буду драться за те же деньги. Это отличный бой, и, на мой взгляд, недостаточно платить за него $ 70 тыс. Я попросил немного поднять гонорар, в UFC отказались и взамен мне предложили новый контракт на шесть поединков. Но я не собираюсь обсуждать шесть дополнительных боёв. Я говорил лишь о бое с Уиттакером. Но я не вижу смысла рассматривать новый контракт с тем же гонораром, который там указан», — рассказал Коста в шоу The MMA Hour.



Поединок Пауло Косты и Роберта Уиттакера должен был пройти на турнире UFC 284 в Австралии.