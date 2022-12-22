Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Коста подробно рассказал о провалившихся переговорах с UFC о новом контракте

Коста подробно рассказал о провалившихся переговорах с UFC о новом контракте
Комментарии

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста объяснил решение отказаться от поединка с Робертом Уиттакером и рассказал о неудачных переговорах с UFC о новом контракте.

«Я выставил свои условия перед боем с Уиттакером. Сказал, что не буду драться за те же деньги. Это отличный бой, и, на мой взгляд, недостаточно платить за него $ 70 тыс. Я попросил немного поднять гонорар, в UFC отказались и взамен мне предложили новый контракт на шесть поединков. Но я не собираюсь обсуждать шесть дополнительных боёв. Я говорил лишь о бое с Уиттакером. Но я не вижу смысла рассматривать новый контракт с тем же гонораром, который там указан», — рассказал Коста в шоу The MMA Hour.

Поединок Пауло Косты и Роберта Уиттакера должен был пройти на турнире UFC 284 в Австралии.

Новость по теме
Источник: Коста получал $ 70 тыс. за бой и ещё столько же за победу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022