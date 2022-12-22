Коста подробно рассказал о провалившихся переговорах с UFC о новом контракте

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста объяснил решение отказаться от поединка с Робертом Уиттакером и рассказал о неудачных переговорах с UFC о новом контракте.
«Я выставил свои условия перед боем с Уиттакером. Сказал, что не буду драться за те же деньги. Это отличный бой, и, на мой взгляд, недостаточно платить за него $ 70 тыс. Я попросил немного поднять гонорар, в UFC отказались и взамен мне предложили новый контракт на шесть поединков. Но я не собираюсь обсуждать шесть дополнительных боёв. Я говорил лишь о бое с Уиттакером. Но я не вижу смысла рассматривать новый контракт с тем же гонораром, который там указан», — рассказал Коста в шоу The MMA Hour.
Поединок Пауло Косты и Роберта Уиттакера должен был пройти на турнире UFC 284 в Австралии.
- 22 декабря 2022
-
15:41
-
15:10
-
15:04
-
14:45
-
13:51
-
13:00
-
12:24
-
11:34
-
10:31
-
10:18
-
10:12
-
09:58
-
09:48
-
09:34
-
00:42
- 21 декабря 2022
-
23:59
-
23:46
-
23:36
-
23:08
-
22:12
-
22:00
-
21:30
-
21:02
-
20:54
-
20:40
-
20:11
-
20:00
-
19:56
-
18:45
-
18:01
-
16:29
-
15:28
-
15:20
-
15:07
-
15:04