Сын Рамзана Кадырова проведёт бой в ACA 23 декабря в Москве
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Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 16-летний Али Кадыров дебютирует в ММА на юбилейном турнире ACA 150. Соперником по трёхраундовому бою станет Ислам Акбаров.
150-й турнир лиги ACA пройдёт 23 декабря в Москве на «ЦСКА Арене». Главным противостоянием станет полуфинал Артём Резников – Андрей Кошкин, в котором определится финалист Grand Prix ACA. В соглавном бою болельщиков ожидает реванш в «королевском» тяжёлом весе между Евгением Гончаровым и Мухуматом Вахаевым.
Напомним, Али Кадыров сейчас проводит тренировочные сборы в Абу-Даби вместе с командой шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Вместе с ними также занимается американский боец смешанных единоборств Коди Гарбрандт.
Новость по темеКоди Гарбрандт тренируется с сыном Рамзана Кадырова
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