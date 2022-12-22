Сын Рамзана Кадырова проведёт бой в ACA 23 декабря в Москве

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 16-летний Али Кадыров дебютирует в ММА на юбилейном турнире ACA 150. Соперником по трёхраундовому бою станет Ислам Акбаров.

150-й турнир лиги ACA пройдёт 23 декабря в Москве на «ЦСКА Арене». Главным противостоянием станет полуфинал Артём Резников – Андрей Кошкин, в котором определится финалист Grand Prix ACA. В соглавном бою болельщиков ожидает реванш в «королевском» тяжёлом весе между Евгением Гончаровым и Мухуматом Вахаевым.

Напомним, Али Кадыров сейчас проводит тренировочные сборы в Абу-Даби вместе с командой шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Вместе с ними также занимается американский боец смешанных единоборств Коди Гарбрандт.