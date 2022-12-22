Чемпионский бой Сулейманов — Омаров отменён. Поединок Кошкин — Резников возглавит ACA 150

Чемпионский бой между Алиханом Сулеймановым и Исламом Омаровым был отменён, после того как Ислам не смог уложиться в весовую категорию, превысив максимальный вес более чем на два килограмма. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.



«На кону противостояния стоял чемпионский пояс в полулёгком весе, временно принадлежавший Алихану Сулейманову, который принял решение отказаться от боя. Сулейманов в следующем бою будет драться за титул, так как он временный чемпион. Главным противостоянием ACA 150 станет полуфинал Артём Резников — Андрей Кошкин, в котором определится финалист Grand Prix ACA. В соглавном бою болельщиков ожидает реванш в «королевском» тяжёлом весе между Евгением Гончаровым и Мухуматом Вахаевым», — приводит слова Яценко пресс-служба лиги.



В активе Сулейманова 15 побед и два поражения в смешанных единоборствах, у Омарова 12 побед в 12 поединках.