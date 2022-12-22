Результаты взвешивания турнира ACA 150 с главным боем Резников – Кошкин

23 декабря в Москве состоится 150-й турнир лиги ACA. Спортивное мероприятие пройдёт на «ЦСКА Арене». Главным противостоянием станет полуфинал Артём Резников – Андрей Кошкин, в котором определится финалист Grand Prix ACA. Бой между Алиханом Сулеймановым и Исламом Омаровым, напомним, был отменён. Начало спортивного шоу запланировано на 17:00 мск, главный кард стартует в 20:00 мск.
«Чемпионата» предлагает ознакомиться с результатами взвешивания бойцов турнира ACA 150.
Бой за титул в полулёгком весе:
Алихан Сулейманов (66.2 кг) vs Ислам Омаров (68.65 кг) — поединок отменён
Бой в лёгком весе:
Артём Резников (70.7 кг) vs Андрей Кошкин (70.8 кг)
Бой в тяжёлом весе:
Мухумат Вахаев (120 кг) vs Евгений Гончаров (120.65 кг)
Бой в полусреднем весе:
Устармагомед Гаджидаудов (79.3 кг) vs Али Багов (77.45 кг) – поединок отменён
Бой в легчайшем весе:
Магомед Бибулатов (61.5 кг) vs Чарльз Энрике (61.55 кг)
Бой в наилегчайшем весе:
Азам Гафоров (58.9 кг)* vs Азамат Пшуков (57.05 кг)
Бой в среднем весе:
Гаджимурад Хирамагомедов (84.2 кг) vs Сиро Родригез (83.4 кг)
Бой в полусреднем весе:
Хусейн Халиев (77.5 кг) vs Винициуз Круз (77.35 кг)
Бой в лёгком весе:
Фелипе Фроес (70.7 кг) vs Байзет Хатхоху (70.8 кг)
Бой в среднем весе:
Беслан Ушуков (84.4 кг) vs Ирвинг Ромеро-Мачадо (84 кг)
Бой в среднем весе:
Азамат Амагов (84.45 кг) vs Никола Дипчиков (84.4 кг)
Бой в промежуточном весе до 72 кг:
Адлан Батаев (71.95 кг) vs Эвертон Фрэйтас (72.4 кг)
Бой Джихада Юнусова и Джона Тейшейры отменён – Юнусов не смог завершить сгонку веса из-за проблем со здоровьем.
Бой в легчайшем весе:
Ахмадхан Эльмурзаев (61.55 кг) vs Астемир Нагоев (61.55 кг)
* Бойцы, не вошедшие в рамки своих весовых категорий, будут лишены части гонорара в соответствии с регламентом АСА.
В кард добавлен поединок Эли Кадырова и Ислама Акбарова. Бой пройдёт в лёгком весе, оба соперника впервые выступят в профессиональных ММА.
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