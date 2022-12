Результаты взвешивания турнира ACA 150 с главным боем Резников – Кошкин

23 декабря в Москве состоится 150-й турнир лиги ACA. Спортивное мероприятие пройдёт на «ЦСКА Арене». Главным противостоянием станет полуфинал Артём Резников – Андрей Кошкин, в котором определится финалист Grand Prix ACA. Бой между Алиханом Сулеймановым и Исламом Омаровым, напомним, был отменён. Начало спортивного шоу запланировано на 17:00 мск, главный кард стартует в 20:00 мск.



«Чемпионата» предлагает ознакомиться с результатами взвешивания бойцов турнира ACA 150.



Бой за титул в полулёгком весе:

Алихан Сулейманов (66.2 кг) vs Ислам Омаров (68.65 кг) — поединок отменён

Бой в лёгком весе:

Артём Резников (70.7 кг) vs Андрей Кошкин (70.8 кг)

Бой в тяжёлом весе:

Мухумат Вахаев (120 кг) vs Евгений Гончаров (120.65 кг)

Бой в полусреднем весе:

Устармагомед Гаджидаудов (79.3 кг) vs Али Багов (77.45 кг) – поединок отменён

Бой в легчайшем весе:

Магомед Бибулатов (61.5 кг) vs Чарльз Энрике (61.55 кг)

Бой в наилегчайшем весе:

Азам Гафоров (58.9 кг)* vs Азамат Пшуков (57.05 кг)

Бой в среднем весе:

Гаджимурад Хирамагомедов (84.2 кг) vs Сиро Родригез (83.4 кг)

Бой в полусреднем весе:

Хусейн Халиев (77.5 кг) vs Винициуз Круз (77.35 кг)

Бой в лёгком весе:

Фелипе Фроес (70.7 кг) vs Байзет Хатхоху (70.8 кг)

Бой в среднем весе:

Беслан Ушуков (84.4 кг) vs Ирвинг Ромеро-Мачадо (84 кг)

Бой в среднем весе:

Азамат Амагов (84.45 кг) vs Никола Дипчиков (84.4 кг)

Бой в промежуточном весе до 72 кг:

Адлан Батаев (71.95 кг) vs Эвертон Фрэйтас (72.4 кг)

Бой Джихада Юнусова и Джона Тейшейры отменён – Юнусов не смог завершить сгонку веса из-за проблем со здоровьем.

Бой в легчайшем весе:

Ахмадхан Эльмурзаев (61.55 кг) vs Астемир Нагоев (61.55 кг)



* Бойцы, не вошедшие в рамки своих весовых категорий, будут лишены части гонорара в соответствии с регламентом АСА.

В кард добавлен поединок Эли Кадырова и Ислама Акбарова. Бой пройдёт в лёгком весе, оба соперника впервые выступят в профессиональных ММА.