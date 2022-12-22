Исмаилов: Никулина зарядили, чтобы он вывел меня из себя

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался по поводу потенциального поединка со звездой поп-ММА Тимуром Никулиным. Ранее руководитель Hardcore FC Анатолий Сульянов рассказал, что их бой мог бы состояться в Дубае.
«Меня пригласили на пресс-конференцию Hardcore как гостя и посадили зеркально напротив меня Тимура Никулина как оппонента. Как я понял, Тимура зарядили, чтобы он вывел меня из себя, и он старался как мог. В конечном итоге стратегия Толи Сульянова упёрлась в большой гонорар, и он уверенно заявил, что Hardcore справится с любыми моими запросами.
Бой с Тимуром – это большой шаг назад, в котором нет смысла. Лёгкая раздражительность — и даже сильная — не станет для меня мотивацией. Единственной мотивацией в таком бою могут быть деньги. Когда Толя заявил, что вывезет, он и представить не мог, с какой большой трудностью столкнётся. Но мужское слово — не воробей, вылетит и не поймаешь», — написал Исмаилов у себя в социальных сетях.
Мага Исмаилов показал историю дружбы с Магомедом Анкалаевым:
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