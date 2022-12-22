Хабиб охарактеризовал футбольный уровень Златана Ибрагимовича двумя словами
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав общее фото с нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем. Снимок был сделан во время чемпионата мира по футболу в Катаре.
«Рад был увидеть тебя. Отец футбола», — написал Нурмагомедов.
Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Златан Ибрагимович на протяжении карьеры выступал в таких клубах, как «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». В его активе 62 гола в 121 матче за сборную Швеции.
Хабиб за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC.
Хабиб Нурмагомедов и Роналду провели дуэль взглядов:
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