«Втягиваюсь». Пётр Ян начал тренировочный сбор в Таиланде. Фото
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Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Пётр Ян разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав фото с тренировочного сбора. Его он проводит в Таиланде, куда недавно прибыл.
«Втягиваюсь», — подписал фотографию Пётр.
Фото: Из личного архива Петра Яна
Напомним, последний поединок Ян проводил с представителем США Шоном О’Мэлли. Он был третьим по значимости событием на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который состоялся в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось раздельным решением судей в пользу американского бойца.
Пётр Ян и Анатолий Малыхин подарили автомобиль тренеру зала в Таиланде:
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