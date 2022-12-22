«Втягиваюсь». Пётр Ян начал тренировочный сбор в Таиланде. Фото

Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Пётр Ян разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав фото с тренировочного сбора. Его он проводит в Таиланде, куда недавно прибыл.



«Втягиваюсь», — подписал фотографию Пётр.

Фото: Из личного архива Петра Яна

Напомним, последний поединок Ян проводил с представителем США Шоном О’Мэлли. Он был третьим по значимости событием на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который состоялся в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось раздельным решением судей в пользу американского бойца.

Пётр Ян и Анатолий Малыхин подарили автомобиль тренеру зала в Таиланде: