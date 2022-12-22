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Завуров ответил на вопрос, чем Волкановски может быть опасен для Махачева

Завуров ответил на вопрос, чем Волкановски может быть опасен для Махачева
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Президент EFC Шамиль Завуров поделился мнением об австралийце Александре Волкановски, который будет следующим соперником россиянина Ислама Махачева.

«Чем Волкановски может быть опасен для Махачева? Бои непредсказуемы. Я по себе знаю – выигрываешь весь бой, а в конце можешь пропустить удар. Лоу-кик пропустил и всё. Дальше уже хромаешь. Ислам сам знает. Бывало, когда он пропускал. Поэтому ожидать можно всё что угодно. Это чемпион. Первый номер вне зависимости от весовой категории. Не стоит его недооценивать. Если он согласился, значит, у него есть план, у его команды есть план. Они не придут, чтобы проиграть Исламу. Мы должны это понимать. Надо просто готовиться по максимуму и ждать от Вокановски чего угодно», — сказал Завуров в интервью на канале Вадима Тихомирова в YouTube.

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