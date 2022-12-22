Судья UFC, которого менеджер Махачева предлагал арестовать, отреагировал на критику

Судья Дуглас Кросби прокомментировал критику в свой адрес со стороны болельщиков и специалистов в мире ММА. Напомним, ранее Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева, заявлял, что будет предпринимать усилия, направленные на то, чтобы Кросби больше не получал назначение на поединки, а также говорил, что он должен быть арестован.
«Недавно критерии подсчёта очков были изменены и обновлены таким образом, что эффективный удар и эффективный грэпплинг считаются равными. И если помнить об этом, станет ясно, что многие мои оценки станут более понятными.
А вообще приходится присваивать числовое значение тому, что только что увидел, в среднем за 15 секунд. Если вычесть из этого времени около пяти секунд для записей, остаётся десять секунд, чтобы понять, кто выиграл раунд. И это в самом динамичном виде спорта с участием лучших спортсменов в мире», — приводит слова Кросби MMA Fighting со ссылкой на его выступление в подкасте You’re Welcome.
Хабиб пробежал спринт с Али Абдель-Азизом:
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