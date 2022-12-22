Боец UFC среднего веса оценил перспективы Хамзата Чимаева в этом дивизионе

Американский боец ММА армянского происхождения Эдмен Шахбазян поделился мнением о перспективах шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева в среднем весе UFC. Шахбазян сам выступает в среднем дивизионе, Чимаев – в полусреднем, но ранее заявлял о желании подняться на категорию выше.
«Я думаю, он хочет соперников с большими именами в этом дивизионе. Полагаю, он мог бы добиться успеха. У него подходящий стиль для ММА. И как мне кажется, он мог бы очень хорошо выступить и в среднем дивизионе», — сказал Шахбазян на канале InsideFighting в YouTube.
В общем сложности в активе Чимаева 12 боёв в смашенных единоборсвах, в каждом из которых он одерживал победы. Последним его соперником был американец Кевин Холланд. Хамзат его одолел, применив удушающий приём уже в первом раунде.
Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто:
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