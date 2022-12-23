Чимаев отреагировал на стердаун сына Кадырова перед дебютом в ММА. Фото

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поддержал сына главы Чечни Рамзана Кадырова Эли в преддверии его дебюта в ММА. Чимаев у себя в соцсетях показал фото с дуэли взглядов Эли.



«Ахмат – сила», — подписал фото стердауна Чимаев.

Напомним, соперником Эли Кадырова будет Ислам Акбаров. Их бой состоится на турнире ACA 150. Противостояние состоится завтра, 23 декабря, в Москве на «ЦСКА Арене». Главным событием спортивного мероприятия будет полуфинал Артём Резников – Андрей Кошкин, в котором определится финалист Grand Prix ACA.



Эли и Хамзат хорошо знакомы. Сын Кадырова проводил тренировочные сборы в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) вместе с командой Чимаева. Ранее Хамзат бывал в гостях у самого Кадырова.

Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто: