Лицензия судьи, допустившего ошибку в поединке Тарасова и Регбиста, приостановлена

Лицензия судьи, который допустил ошибку в поединке между популярным блогером-бойцом Артёмом Тарасовым и основателем лиги TOP DOG Данилом «Регбистом» Алеевым, приостановлена, сообщает пресс-служба промоушена.



Напомним, ранее стало известно, что результаты поединка аннулированы. Такое решение было принято апелляционной комиссией, которая посчитала, что из-за ошибки судьи-хронометриста третий раунд боя был на десять секунд короче положенного по регламенту времени.



Бой проходил 16 декабря в Москве в рамках турнира по смешанным единоборствам Top Dog 18. Он продлился все три раунда. Единогласным решением судей победу со счётом 28:27 одержал Данил «Регбист» Алеев.



Свой последний поединок Тарасов провёл с представителем Азербайджана Фуадом Аслановым. Он проходил на турнире MMA Серия-58: Fighters Mansion. В этом бою российский блогер одержал победу, проведя болевой приём.