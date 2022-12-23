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Глава RCC Клименко — о перспективах боя Исмаилов — Штырков по правилам бокса

Глава RCC Клименко — о перспективах боя Исмаилов — Штырков по правилам бокса
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Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко высказался о возможности организации поединка по правилам бокса между Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым.

«Вероятность такого поединка очень высокая. Я думаю, что на сегодняшний день им интересней попробовать себя именно по правилам бокса. Тем более, что оба уже имеют опыт в этой дисциплине.

Мне такой бой интересен. Любое противостояние с этими бойцами привлечёт внимание зрителей. Особенно, если бой пройдёт на Урале.

Этот бой — не просто шоу, здесь будет и спортивная составляющая. Лично для меня Штырков и Исмаилов — это настоящие профессионалы. Здесь не важно по каким правилам будет проходить поединок, я уверен, они выложатся на 100 процентов. Бой безусловно привлечёт внимание и добавит интереса к индустрии бокса», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

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