Босс RCC: для Шары Буллета есть интересные предложения

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко поделился впечатлениями от выступления в организации восходящей звезды российских ММА Шарабутдина «Шара Буллет» Магомедова. Шара одержал две яркие и убедительные победы — над Сергеем Мартыновым (технический нокаут) и Михаилом Рагозиным (единогласное решение судец). Босс лиги подтвердил дальнее сотрудничество с ярким бойцом.
«Шара действительно ворвался в лигу RCC и навёл здесь шума. Он просто зачистил средний вес в RCC. Но у нас всегда есть интересные предложения. Думаю, что уже скоро мы его вновь увидим в нашей лиге», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
После двух уверенных побед Шарабутдин отметился быстрой победой в Тайланде, где проводит тренировочный сбор. Буллет нокаутировал своего оппонента на восьмой секунде боя.
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