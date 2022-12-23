«27 лет. За пару дней до UFC 5 или UFC 6». Олег Тактаров показал архивное фото

Победитель турнира UFC 6, российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками своей архивной фотографией.
«27 лет. За пару дней до UFC 5 или UFC 6», — подписал фотографию Тактаров.
55-летний Тактаров является первым российским чемпионом UFC. По окончании спортивной карьеры он в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и комментарии. Тактаров также известен высказываниями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. В общей сложности в ММА он провёл 24 поединка, в которых одержал 17 побед, потерпел пять поражений, два раза бои с его участием заканчивались вничью.
Тактаров показал видео своей тренировки:
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