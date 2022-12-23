Мухаммад Мокаев обозначил желаемого соперника

Британский боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где заявил о желании провести поединок с представителем США Алексом Пересом.



«Алекс Перес, мне всего 22 года, я молодой, но при этом голодный парень! Давайте драться», — написал Мокаев.



Напомним, последний поединок Мокаев проводил на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Спортивное шоу состоялась 22 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Соперником Мухаммада был канадский боец Малкольм Гордон. Победу одержал Мокаев. Её он добыл с помощью болевого приёма.

Хасбулла Магомедов ударил по камере Мухаммада Мокаева: