Прохазка: Анкалаев и Блахович не являются подходящими претендентами на титул

Чешский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка раскритиковал россиянина Магомеда Анкалаева и поляка Яна Блаховича за их очный поединок. Он, напомним, завершился вничью.



«Я думал об их бое. Полагаю, они должны были действовать лучше, потому что это был титульный бой. А вообще в каждом бою нужно выкладываться на все 200 процентов. А они показали только половину от этого. И всё выглядит так, что они не являются подходящими претендентами на титул. Так что ничья – нормальный результат», — сказал Прохазка на канале SHAK MMA в YouTube.



В настоящий момент Прохазка продолжает восстанавливаться после травмы плеча. Из-за неё он отказался от чемпионского титула.

Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу: